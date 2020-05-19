Профсоюзы заявили о возможном изменении сроков уведомления о сокращении штата

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19 мая 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

офис, фото: pexels.com

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть уменьшен с двух месяцев до двух недель. Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета по правам человека, сообщил, что сейчас в соответствии с действующим законодательством при сокращении штата работник уведомляется за два месяца, получает зарплату за этот период и выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Если предлагаемая правительством поправка будет принята, работники этих выплат лишатся. По его словам, 29 мая эта инициатива будет обсуждаться на заседании Российской трёхсторонней комиссии (РТК). В её состав входят представители правительства, профсоюзов и предпринимательских объединений.

«Профсоюзная сторона выскажется против этой инициативы», — заявил Кравченко.

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