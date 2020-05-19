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В Госдуме заявили, что главврачи не виноваты в сбоях в выплатах медикам

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Госдуме заявили, что главврачи не виноваты в сбоях в выплатах медикам
Деньги. Фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал не наказывать главврачей в больницах за то, что медики не получили доплаты за работу с коронавирусными больными или получили неправильные суммы.

«Не главные врачи виновны в задолженностях перед врачами, а нечетко прописанные процедуры. Не было четких разъяснений в постановлении, которым нужно было руководствоваться», - уверен депутат Госдумы.

Он отметил, что сейчас в Минздраве и в регионах исправили все неточности в инструкциях по выплате надбавок. Огуль добавит, что в настоящее время ситуация стабилизируется, а медработники начинают получать положенные деньги.

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