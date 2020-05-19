Перчаточный режим оставит медиков, химиков и работников пищевой промышленности без средств защиты

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19 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Известия

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Обязательный перчаточный режим, введенный во многих регионах страны, может оставить медиков, химиков и работников пищевой промышленности без средств защиты. Соответствующее письмо направила Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) к вице-премьеру Татьяне Голиковой и в другие ведомства.

Во многих регионах России введён перчаточный режим, который призван замедлить распространение коронавируса. При этом, многие уверены, что это лишь создаст дефицит на рынке, но никак не изменит ситуацию. Ранее мы писали, что журналист Антон Красовский заявил, что не понимает, зачем людей призывают носить перчатки. Он уверен, что они лишь ещё сильнее распространяют грязь.

В связи с введением перчаточного режима в регионах население активно закупает латексные и нитриловые перчатки, рискуя оставить без них медиков, пищевиков, химиков и других промышленников, для которых они критически необходимы. В АСИЗ ежедневно приходят жалобы российских медучреждений на нехватку средств индивидуальной защиты. Представители ассоциации просят правительство поручить Минтруду, Минпромторгу, ФСС и Минздраву разработать и принять нормы бесплатной выдачи защитных комплектов сотрудникам отраслей, где они обязательны, и создать в Росрезерве соответствующий запас. «Латексные и нитриловые перчатки очень важны для медиков, сотрудников пищепрома и химической промышленности, потому что они воздухонепроницаемые и при этом защищают от агрессивных средств, химикатов и бактерий. А также за счет того, что они тонкие, обеспечивают высокую тактильность и позволяют хорошо чувствовать то, с чем вы работаете», — пояснил президент АСИЗ Владимир Котов.

Многие эксперты утверждают, что вирус через кожу не проходит, а перчатки нужны только для самоуспокоения. При этом, сейчас Россия может самостоятельно производить не больше 5% латексных и нитриловых перчаток от необходимого объема. На 30–35 млн пар собственного продукта приходится 1 млрд экспортного. «Если увеличить производство масок можно достаточно быстро и просто, то перчаток — нет. Россия выпускает ограниченное их количество, а всё остальное — импорт. Более 60% мирового производства такого рода приходится на Малайзию. А там сейчас свои сложности — повышенный спрос со всего мира. И Малайзия, тоже оказавшись в ситуации пандемии, вводила карантинные меры и какой-то период не выпускала продукцию. Кроме того, латекс – натуральное сырье, его сбор ограничен», – пояснили в ассоциации.

При этом, в Мосгордуме уверены в необходимости перчаточного режима. «У нас эпидемия, при этом мы выпускаем дополнительно 200 тыс. людей на работу. Конечно, метро и общественные пространства дезинфицируются, но невозможно делать это ежеминутно, а маски и перчатки защищают людей от чужого кашля или чиха и предостерегают от того, чтобы после касания перил и поручней они трогали лицо. Кроме того, перчатки можно выкинуть или постирать, а без них есть опасность плохо помыть руки и заразиться», – сказала «Известиям» член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

В Минпромторге, куда ассоциация также отправила свое обращение, рассказали, что с марта 2020 года выпуск перчаток медицинского назначения увеличен более чем в четыре раза. Сейчас в стране производится около 44 тыс. пар перчаток в сутки. Но этого всё равно недостаточно, приходится закупать эти изделия в Китае...