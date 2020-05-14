Журналист Антон Красовский: «Не понимаю, зачем нужны перчатки. Они только распространяют грязь»

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14 мая 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

В интервью «Эху Москвы» журналист Антон Красовский заявил, что не понимает, зачем людей призывают носить перчатки. Он уверен, что они лишь ещё сильнее распространяют грязь.

«Я, откровенно говоря, с огромным сомнением вообще отношусь к перчаткам, не очень понимаю, зачем они нужны и зачем ведущие губернаторы взяли это поветрие – про то, что непременно надо носить перчатки или маски на улицах Москвы», – заявил журналист в эфире.

По его мнению, перчатки только распространяют грязь, так как люди чувствуют ничем не доказанную защищенность и трогают ими всё подряд, не моя при этом руки: «Я считаю, что это чудовищная ошибка и мне кажется, что губернаторы просто ведутся на какие-то мнения уважаемых ими людей...Я считаю, что после того, как всех заставили носить перчатки, распространение инфекции будет только сильнее», – поделился мнением Красовский.

При этом, напомнил он, стоимость масок и перчаток за последние месяцы значительно выросла, люди используют их повторно, никак не обрабатывая. Таким образом, из средств защиты эти вещи превращаются в рассадник инфекции.

Он отметил, что вместо странных приказов нужно вырабатывать в людях привычку не дотрагиваться до лица, перил и прочих грязных поверхностей. Также журналист напомнил, что маски надо носить только в общественных местах, закрытых, не связанных с воздухом.