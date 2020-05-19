Синоптики рассказали, какая будет погода в июне в Москве и российских регионах

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19 мая 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Синоптики рассчитали предварительный прогноз погоды на июнь в Москве и российских регионах.

Ожидается, в центральных областях РФ первый месяц лета будет довольно теплым.

Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ, сообщила, что грядущий июнь будет теплее, чем обычно. Днем воздух может прогреваться до плюс 25 градусов, а ночью - плюс 10−15 градусов. Но не исключены и похолодания в июня, когда температура может понижаться по ночам до плюс 4−9 градусов, а днем - плюс 15 градусов.

Жаркие и прохладные дни ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

На один-два градуса теплее климатической нормы прогнозирует Гидрометцентр июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

В пределах климатической нормы погода ожидается в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке.

Синоптики прогнозируют холоднее обычного июнь может в Приморском крае и на юге Сахалина.

Климатолог Андрей Киселев ранее пообещал катаклизмы на лето-2020. Но Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, пояснила, что все долгосрочные прогнозы – ориентировочные, строятся на методе аналогов.