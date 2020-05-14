Климатолог Зайцева прокомментировала прогноз о катаклизмах летом климатолога Киселёва: «Бабушка надвое сказала»

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14 мая 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

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Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, прокомментировала прогноз о погоде и возможных катаклизмах будущим летом климатолога Андрея Киселёва.

Киселёв со ссылкой на статистику Росгидромета и мировых страховых агентств сказал, что ближайшим летом в России ожидаются засухи, мощные ливни, смерчи и ураганы. Нину Зайцеву удивил такой прогноз. Она отметила, что не знает такого климатолога, хотя все другие друг другу известны. По её словам, «климат - это чрезвычайно сложная система, которая действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается». Специалист пояснила, что все долгосрочные прогнозы – ориентировочные, строятся на методе аналогов, то есть на архивных записях предыдущих сезонов.

Зайцева говорит: «Чем аномальнее сезон, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определенное».

Она подчеркнула, что более-менее точно можно сделать прогноз на неделю, которые выпускает Гидрометцентр, и обычно профессионалы осторожны в прогнозах.

По её оценке, человек, который не имеет доступа к архивам, делает умозрительные заключения. "К таким прогнозам нужно относиться скептически, это «бабушка надвое сказала»", - прокомментировала Зайцева прогноз Киселёва.

Синоптик Евгений Тишковец ранее поспорил с заявлениями своих коллег о том, что, якобы, через пять лет в России установится аномально жаркая погода.