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Инфекционист оценил данные о количестве заболевших коронавирусом в России

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Инфекционист оценил данные о количестве заболевших коронавирусом в России
Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

В России на 18 мая было выявлено 8 926 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом суточный темп прироста снизился до 3,17%. Инфекционист Георгий Викулов прокомментировал результаты и рассказал, можно ли надеяться на стабилизацию обстановки.

«Я могу говорить только о положительной динамике – не о стабилизации. Да, положительная динамика сохраняется последние две недели... Но о стабилизации процесса мы пока не можем говорить, поскольку все равно есть ежесуточный прирост числа объявляемых положительных случаев инфицирования», - сказал Викулов. Он объяснил, что задумываться о стабилизации можно лишь в том случае, когда ежедневный прирост заболевших значительно уменьшится, передаёт Радио Sputnik.

Инфекционист добавил, что говорить о полном снятии ограничений в России можно будет тогда, когда смертность станет нулевой.

АБ

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