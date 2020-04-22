Врач предположил, какой штамм коронавируса может преобладать в России

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22 апреля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Течение коронавируса может различаться в зависимости от того, каким штаммом вызвано заболевание. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какая разновидность COVID-19 может преобладать в России.

Ранее ученые выяснили, что самые агрессивные мутации вируса выявлены в Испании и Италии, менее активные обнаружены в США, передаёт Радио Sputnik. Эксперт предположил, что в России может преобладать именно европейский штамм, поскольку подавляющее большинство случаев заражения – привозные.

«Так что разница между вирусами имеется, и потенциал европейских штаммов более серьезный. То есть вирус эволюционирует, и мутации приводят к тому, что он становится более агрессивным по отношению к популяции людей», - считает Викулов.