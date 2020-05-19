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Депутат заявил, что чиновникам «надо давать по рукам» за незаконную охоту

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат заявил, что чиновникам «надо давать по рукам» за незаконную охоту
утка, pixabay.com

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя задержание мэра Охинского района на Сахалине за браконьерство, заявил, что подобные случаи следует жестко пресекать.

Бурматов заявил, что в данном случае никаких "скидок на статус" быть не должно. Он подчеркнул, что за незаконную охоту "надо просто давать по рукам, чтобы неповадно было". Если же речь идет о рецидиве, как в данном случае, то, по словам депутата, необходимо подключать правоохранительные органы для проверки.

Ранее сообщалось, что инспекторы остановили лодку мэра Сергея Гусева в охотничьих угодьях Охинского городского округа. В ходе осмотра плавсредства были найдены 12 гусей и 45 уток, в частности, 19 самок.

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