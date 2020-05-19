На Сахалине мэр города задержан за браконьерство

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 мая 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: skr.su

охотничье ружье, pixabay.com

Мэр города Оха на Сахалине Сергей Гусев задержан за браконьерство. Соответствующую информацию утром во вторник, 19 мая, предоставили журналисты со ссылкой на министерство экологии региона.

Уточняется, что инспекторы остановили лодку мэра в охотничьих угодьях Охинского городского округа. В ходе осмотра плавсредства были найдены 12 гусей и 45 уток, в частности, 19 самок.

В отношении чиновника были возбуждены дела об административном правонарушении по факту незаконного отстрела самок уток, а также превышения суточной нормы добычи пернатой дичи. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что ранее Сергей Гусев уже привлекался к ответственности за подобное нарушение и даже был на год лишен права охотиться.