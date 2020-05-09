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Лисы вышли на охоту на улицы Москвы

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лисы вышли на охоту на улицы Москвы

В Москве во время самоизоляции стали всё чаще замечать лисиц на улицах. Об активности животных рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования.

В ведомстве отметили, что в это время года обычно наблюдается сезонная активность лисиц, однако в этом году из-за вызванных коронавирусом ограничений животных может быть больше. Эксперты добавили, что из-за закрытия некоторых учреждений лисы лишились части еды, а потому вынуждены охотиться на мышей в черте города. К тому же, из-за отсутствия на улицах большого количества людей лисам стало комфортнее.

В департаменте подчеркнули, что шанс встретить в Москве больную бешенством лисицу минимален.

АБ

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