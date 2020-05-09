Синоптики прогнозируют существенное похолодание в столичном регионе с 13 мая

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9 мая 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Москва, улица, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Синоптики прогнозируют существенное похолодание в столичном регионе после майских праздников, с середины следующей недели. По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье аномально холодная погода ожидается с 13 мая. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода установится в ближайшие дни. 9 мая в Москве - облачная и дождливая погода.

10 мая будет потеплее. Завтра дневная температура повысится до 17-19 градусов. Еще теплее ожидается день 11 мая и преимущественно без осадков. Температура будет около 20 градусов, по области - до 22 градусов.

Похолодание начнется к вечеру 12 мая. К среде, 13 мая, температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Ночные температуры будут 4-5 градусов тепла, по области - даже до 2 градусов, дневные температуры - от 9 до 14 градусов. "Это примерно на 3-4 градуса ниже нормы", - уточнил эксперт.

По словам Вильфанда, такой температурный фон будет наблюдаться в столице с 13 мая и до конца рабочей недели, а до этого момента москвичей ожидает переменчивая погода.