Названы сферы услуг, которые наиболее популярны среди россиян на самоизоляции

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19 мая 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

работа за компьютером, pixabay.com

Стало известно, какие сферы услуг стали наиболее популярными среди россиян в период самоизоляции. Жизнь жителей РФ в последнее время очень изменилась из-за пандемии коронавируса нового типа.

Согласно последней информации, россияне на 50 процентов чаще стали пользоваться услугами доставки. На 42 процента вырос спрос на мастеров по маникюру и педикюру, парикмахеров, психологов и фитнес-тренеров. Кроме того на 30 процентов чаще жители России начали заниматься с репетиторами.

На некоторых специалистов спрос, однако, существенно снизился. В частности, россияне на 44 процента реже начали обращаться за услугами фотографов и видеографов. Также на 30 процентов сократился спрос на работу помощников по хозяйству и сотрудников клининговых компаний. На 25 процентов упал спрос на мастеров по строительству и крупному ремонту.