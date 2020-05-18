Челябинские эксперты отметили рост популярности интернет-аптек

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18 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Новый пункт выдачи заказов открылся в Челябинске

С началом пандемии заметно вырос спрос на услуги интернет-аптек. Дистанционное оформление позволяет сократить время пребывания в аптеке и таким образом минимизирует риски заболеть.

Аптека Живика уже давно предлагает своим клиентам выбирать лекарства и другую аптечную продукцию на официальном сайте, потому что здесь есть и инструкции к препаратам, и фото, наличие и цены в аптеках города. Интернет-заказ собирается в течение часа и хранится 36 часов, а оплата производится непосредственно в аптеке после проверки заказа.

Что сейчас немаловажно, в интернет-аптеке получается сэкономить на покупке, ведь покупатель сразу видит цену на лекарства, может самостоятельно выбрать аналог или препарат по акции.

Несмотря на пандемию, в аптечной сети Живика сейчас действуют скидки на товары и бонусы для покупателей. Например, до 31 мая есть возможность купить товары со скидкой до 50%, а для покупателей в аптеке по проспекту Комсомольский, 39 (Курчатовский район) действуют скидки на перечень лекарств в честь недавнего открытия.

Бонусы накапливаются на карту клиента с каждой покупки безрецептурных препаратов,ими можно расплачиваться в аптеках сети (1 бонус =1 рублю). Карту клиента можно получить в подарок при покупке от 2000 руб, либо купить в любой аптеке за 30 руб. Покупателям, достигшим возраста 55 лет, карта выдается бесплатно.

Делая заказы в интернет-аптеке, вы уменьшаете количество времени на консультацию с фармацевтами и бережете собственное здоровье, не рискуя заразиться в очереди в аптеку.

Обращаться с вопросами и консультациями можно на горячую линию по тел. 247-90-90

Узнать подробности акций можно на официальном сайте аптек Живика, или в соцсетях: вконтакте, одноклассники.