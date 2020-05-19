Известный футболист, игравший за «Анжи», высказался о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

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19 мая 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Фото: Global Look Press

Шамиль Лахиялов, бывший форвард «Анжи», рассказал об эпидемиологической обстановке в Дагестане. По словам футболиста, в официальную статистику в регионе уже никто не верит.

«Что творится в наших больницах — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят», - заявил Лахиялов. Он рассказал, что один из его знакомых попал в больницу и смог лично убедиться, что очередь в одно лечебное учреждение составляет 100-150 человек.

«Это в городе такое творится. А что в горных районах — это вообще кошмар, словами не описать. Люди на самолечении. Собственными силами перекрывают въезды в села», - сказал футболист.

По мнению Шамиля Лахиялова, так получилось, потому что в Дагестане изначально коронавирус восприняли недостаточно серьезно.

Ранее глава Минздрава Дагестана сообщил о смерти более 40 врачей от пневмонии и коронавируса