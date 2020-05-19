Известный футболист, игравший за «Анжи», высказался о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

Шамиль Лахиялов, бывший форвард «Анжи», рассказал об эпидемиологической обстановке в Дагестане. По словам футболиста, в официальную статистику в регионе уже никто не верит.
«Что творится в наших больницах — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят», - заявил Лахиялов. Он рассказал, что один из его знакомых попал в больницу и смог лично убедиться, что очередь в одно лечебное учреждение составляет 100-150 человек.
«Это в городе такое творится. А что в горных районах — это вообще кошмар, словами не описать. Люди на самолечении. Собственными силами перекрывают въезды в села», - сказал футболист.
По мнению Шамиля Лахиялова, так получилось, потому что в Дагестане изначально коронавирус восприняли недостаточно серьезно.
Ранее глава Минздрава Дагестана сообщил о смерти более 40 врачей от пневмонии и коронавируса