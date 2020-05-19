Каждый россиянин уже незаметно чипирован

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Для установления контроля над своими гражданами Китай создаёт цифровую диктатуру - крупный проект социальной инженерии, определяющий благонадёжность по индивидуальной шкале. Что это за процесс и есть ли технологическая возможность для внедрения подобного в России?



В рамках пилотной программы уже действующей системы китайцам присваивается свой персональный балл по 800-балльной шкале. Граждане, имеющие высокие «баллы», получают VIP-обслуживание и «кредит доверия», а находящиеся внизу шкалы могут быть наказаны вплоть до изолирования от общества. Системы распознавания лиц, сканирования и геолокации, данные госархивов и прочее формируют шкалу индивидуальных баллов, которая определяет, является ли человек надёжным гражданином Китая. В результате этого уже наказаны около 10 млн, а неправомерно попавшие в «чёрный список» не могут из него выйти.



«Аргументы недели» обратились за комментарием к известному российскому востоковеду, экономисту и социологу Саиду Гафурову. "На самом деле, нужно чётко понимать, что это неправда. Такого механизма нет. Были попытки его разработать, но они носили экспериментальный характер, и то, что 10 млн человек пострадали, это не так. Действительно, в Китае пытались объединить разные базы данных о мелких правонарушениях, невыплате банковских кредитов, коммунальных услуг и прочее, но не получилось. Кто-то действительно пострадал, было много протестов, и этот проект начали сворачивать", - говорит Гафуров.



При этом эксперт уверен, что попытки создать общую единую базу данных, которая будет включать всю информацию о человеке, в том числе, негативную, будут реализовывать и в России. Технологически проблема практически решена, роботы уже научились узнавать человека в лицо, камеры на дорогах регистрируют нарушения и высылают штрафы автоматически. Что касается чипирования, о котором сейчас много говорят, то у каждого из нас уже по факту есть чип: это мобильный телефон. Идея же всего этого состоит в том, чтобы после сведения данных в единую базу она в идеале принимала решения без участия человека.



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