«Глобальный человейник»: быть или не быть цифровому концлагерю

Если вкратце, то в рамках пилотной программы уже действующей системы китайцам присваивается свой персональный балл по 800-балльной шкале. Граждане, имеющие высокие «баллы», получают VIP-обслуживание и «кредит доверия», а находящиеся внизу шкалы могут быть наказаны вплоть до изолирования от общества. Системы распознавания лиц, сканирования и геолокации, данные госархивов и прочееформируют шкалу индивидуальных баллов, которая определяет, является ли человек надёжным гражданином Китая. В результате этого уже якобы наказаны около 10 млн, а неправомерно попавшие в «чёрный список» не могут из него выйти. «АН» обратились за комментарием к известному российскому востоковеду, экономисту и социологу Саиду Гафурову.

«На самом деле, нужно чётко понимать, что это неправда. Такого механизма нет. Были попытки его разработать, но они носили совершенно экспериментальный характер, и то, что 10 млн человек пострадали, это не так. Действительно, в Китае пытались объединить разные базы данных о мелких правонарушениях, невыплате банковских кредитов, коммунальных услуг и прочее, но не получилось. Кто-то действительно пострадал, было много протестов, и этот проект начали сворачивать. Китай, в принципе, крайне неоднородная страна, и в ближайшем будущем, насколько я могу заглянуть вперёд, это не сработает. Главная сложность в этом механизме, как не странно, не столько технологическая, столько политическая. В Китае нет структуры, которая взяла бы на себя ответственность, потому что китайцы не очень доверяют своему министерству внутренних дел и министерству безопасности. Там нет такого, как было при СССР, а если и есть, то совершенно не тот масштаб!», - отметил Саид Гафуров.

Саид Гафуров

По его словам, искусственный интеллект к этому процессу не подпускают, поскольку считается, что на сегодняшний день ему доверять нельзя.

«Задача накопления баллов не решена и непонятно, как её решать. Вот ты просрочил 5 платежей кредитов, и как это уравнивать с тем, что ты трижды превысил скорость на автомобиле? Попался пьяным в полицию, просрочил оплату коммунальных услуг? Объединить всё в одну базу, в принципе, просто, но как принимать решения и что делать с людьми, которые по той или иной причине выпадают? Как это преподать искусственному интеллекту - совершенно непонятно. Ну, не может он решать, дать человеку кредит или нет! Это статистическая по своей природе процедура, и я не вижу варианта, при котором бы она получилась. Цифровая оценка, социальные баллы - это нерешённая сложная математическая задача сокращения размерности. В общем, угроза потенциально абстрактная: эксперимент не официально, но по факту признан неудавшимся. И, что немаловажно, это дорогое удовольствие, которое не оправдывается. В целях борьбы с терроризмом - может быть, но, на самом деле, терроризм - явление штучное, и с ним трудно бороться статистическими методами», - подчеркнул Гафуров.

При этом эксперт уверен, что попытки создать общую единую базу данных, которая будет включать всю информацию о человеке, в том числе, негативную, будут реализовываться и в России.

«Следует понимать, что свод тех баз данных, которые существуют, неизбежно будет идти. Система распознавания лиц теоретически возможна, это чисто технологический вопрос. Можно распознать всех входящих в метро в случае теракта, но непонятно, что с этим делать, чтобы не допустить следующего. Иными словами, это такая же проблема, как с телефонной прослушкой: прослушать можно каждого, но для этого нужно сидеть и слушать. А помимо того, что это запрещено делать легально, ещё и людей для этого не хватает. То же самое и здесь: технологически проблема практически решена, роботы уже научились узнавать человека в лицо, хотя с очень большими оговорками: если кто-то поставит цель его обмануть, то легко обманет. Что делать с геолокацией? Если, к примеру, кто-то проник в запретную зону, то очевидно, что это сработает, а если кто-то нарушает карантин - уже сложнее. Хотя, опять-таки, можно создать по примеру уже существующей у нас автоматической системы авто штрафов. Что касается чипирования, о котором сейчас много говорят, то у каждого из нас уже по факту есть чип: это мобильный телефон. Идея же всего этого состоит в том, чтобы после сведения данных в единую базу она в идеале принимала решения без участия человека. Но пока для этого не решены юридические, философские и математические нормы. А всё, о чем говорят российские разработчики это, как правило, просьба о выделении дополнительного финансирования на исследования и эксперименты», - резюмирует Саид Гафуров.

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в комментарии «АН» отметил, что во всём мире утвердиласьобщественно-политическая система глобального монополистического капитализма, сущность которой заключается в том, что элитам позволено подчинять и угнетать массы, а методы этого подчинения всё время совершенствуются. Китай же, по его мнению, ошибочно считают страной социализма: это страна государственного капитализма, где, как и на Западе, устанавливаются системы контроля над людьми в интересах, прежде всего, правящего класса.

Владимир Лепехин

«Пространство свободы всё время сужается, хотя это было не очень заметно в последние десятилетия на волне технологического рывка (компьютеризации и электронизации экономики) и роста уровня доходов населения. Но период «рывка» завершился; Запад подошёл к пределам своего экономического роста. И что делать в такой ситуации? Есть два пути преодоления кризиса перепроизводства и потребления и обеспечения дальнейшего развития Запада, который сдаёт свои позиции под демографическим натиском с Востока. Первый - перестроить социальные отношения в интересах общества и второй - перестроить эти отношения за счёт общества. Разумеется, при монополистическом капитализме возможен только второй вариант. Он и запущен через механизм создания глобального шока - искусственной пандемии коронавируса. Создание мощной «внешней угрозы» необходимо мировой олигархии для того, чтобы подавить всевозможные механизмы и институты демократии, мешающие установке в мире системы тотального господства через внедрение цифровых технологий управления людьми. Противостоять этому процессу невозможно путём сопротивления цифровизации как технологическому процессу. Это всё равно, что пытаться согреться, находясь в рефрижераторе», - подчеркнул Владимир Лепехин.

Эксперт прогнозирует, что формирование нового «рабовладельческого» строя будет идти скачками путём проведения различных «экспериментов» (введение QR-кодов, «социальных рейтингов») и реализации «пилотных проектов» (принудительное тестирование, добровольная чипизация).

«В Китае этот процесс называется программой «кредит доверия», проектами внедрения систем «умный город» и т.д. На самом деле, создаётся абсолютно античеловеческая система, красочно описанная более 20-ти лет назад российским философом Александром Зиновьевым в романе-антиутопии «Глобальный человейник». Я не исключаю, что псевдосоциалистический Китай станет первой в мире страной с цифровой диктатурой: именно в этой стране для этого сегодня имеются все предпосылки. А вслед за Китаем выставлять гражданам «социальные рейтинги» могут сначала Казахстан, а затем - Россия. С одной стороны, в этих странах восстановлены жёсткие административные системы управления обществом в интересах новой номенклатуры, с другой - эти системы не суверенны, с третьей - в этих странах уже довольно высока степень зомбирования населения как в направлении доверия государству, так и в направлении его прозападных мазохистских устремлений. Казахстан и Россия - идеальные площадки для того, чтобы мировая финансовая олигархия обкатала на них технологии тотального управления населением посредством цифровых технологий», - отметил эксперт.

«Что же касается стран, оказавшихся в полном подчинении западных финансовых воротил (Украина, ряд африканских и латиноамериканских стран, а также Дания, Голландия и некоторые другие «передовые» европейские государства), то они, похоже, вполне готовы стать площадками прямого и тотального вакцинирования и чипирования», - резюмирует Владимир Лепехин.





