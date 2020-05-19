В Тамбовской области количество заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи

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19 мая 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtambov.ru

Врачи. Фото: Pixabay

По данным на 19 мая в Тамбовской области подтвердились 2 069 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 19 мая диагноз поставили еще 85 пациентам.

В оперативном штабе региона сообщают, что на госпитализации находится 460 человек. У 323 из них подтвердился диагноз коронавируса. Диагноз «пневмония» поставили 208 пациентам. Летальных исходов от коронавируса в Тамбовской области пять.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что Тамбовская область пока не готова к снятию ограничений по коронавирусу.

Ранее губернатор Нижегородской области объявил о снижении коэффициента распространения инфекции.