В Тамбовской области количество заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи

По данным на 19 мая в Тамбовской области подтвердились 2 069 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 19 мая диагноз поставили еще 85 пациентам.
В оперативном штабе региона сообщают, что на госпитализации находится 460 человек. У 323 из них подтвердился диагноз коронавируса. Диагноз «пневмония» поставили 208 пациентам. Летальных исходов от коронавируса в Тамбовской области пять.
В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что Тамбовская область пока не готова к снятию ограничений по коронавирусу.
Ранее губернатор Нижегородской области объявил о снижении коэффициента распространения инфекции.