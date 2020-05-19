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Губернатор Нижегородской области объявил о снижении коэффициента распространения инфекции

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Нижегородской области объявил о снижении коэффициента распространения инфекции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: Инстаграм губернатора НО.

Нижегородская область переходит к первому этапу снятий ограничений. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Инстаграм.

В регионе продолжают действовать ограничения, но появятся определенные послабления. Если раньше нижегородцы могли прогуливаться не дальше 300 метров и не дольше часа, то теперь горожане могут отправиться на прогулку до 1 километра от места жительства и гулять два часа.

Кроме того, в регионе откроются магазины с непродовольственными товарами.

«Коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние 7 дней. В итоге я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений. У нас темп роста зараженных еще выше среднероссийского. Поэтому полностью сохраняется самоизоляция», – написал Никитин.

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ДВа

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