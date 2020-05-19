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Жителей Волгоградской области штрафуют за отсутствие разрешительных документов

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Жителей Волгоградской области штрафуют за отсутствие разрешительных документов
Полицейские. Фото: Инстаграм МВД

В Волгоградской области на фоне послаблений режима самоизоляции растет число составленных патрулями протоколов.

Нарушители, как правило, выходят на улицы без разрешительных документов, хотя в области режим самоизоляции не отменяли.

В региональном оперативном штабе отметили, что если гражданин не может показать документы, то на него составляется протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП.

Сообщается, что административные материалы выписаны 114 горожанам. Им придется заплатить от одной до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в соседней Ростовской области нарушителей масочного режима ждет штраф до 30 тысяч рублей.

ДВа

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