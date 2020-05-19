В Ростовской области нарушителей масочного режима ждет штраф до 30 тысяч рублей

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19 мая 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: privet-rostov.ru

Девушка в маске. Фото: Pixabay

Власти донской столицы пообещали большие штрафы за выход на улицу без маски.

Масочный режим в регионе был введен в первых числах мая. Дончан обязали носить маски в общественных местах – магазинах, аптеках, общественном транспорте, на работе и в любых местах с большим скоплением народа. Нарушителям грозят штрафные санкции от тысячи до 30 тысяч рублей на усмотрение суда.

В областном правительстве отметили, что ответственность за нарушение предусмотрена статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что 2 миллиона масок раздадут бесплатно жителям Иркутской области.