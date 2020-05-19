2 миллиона масок раздадут бесплатно жителям Иркутской области

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19 мая 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tkgorod.ru

Люди в защитных масках. Фото: сайт Госдума РФ

В Иркутской области продолжается бесплатная раздача медицинских масок. На эти цели из областного бюджета выделено 50 млн рублей. Уже распространено 238 тысяч штук.

В первую очередь, бесплатно средства защиты раздают получателям социальных услуг, входящим в группу риска – пожилым людям старше 60 лет, а также семьям, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, планируется обеспечить масками беременных и призывников.

С 20 мая на территории Приангарья вводится обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно будет носить в общественных местах – на работе, в транспорте и в магазинах.

Ранее сообщалось, что жителей Владимирской области начали штрафовать за отсутствие медицинских масок.