Аксенов напомнил жаждущим «деоккупации» Крыма украинцам о вооруженных силах РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на информацию о разработке в Киеве "стратегии деоккупации" полуострова. Он напомнил, что Российская Федерация располагает мощными вооруженными силами.

Аксенов заявил, что власти Украины по-прежнему рассматривают Крым как территорию без людей, полностью игнорируя желания жителей полуострова.