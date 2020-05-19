Аксенов напомнил жаждущим «деоккупации» Крыма украинцам о вооруженных силах РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на информацию о разработке в Киеве "стратегии деоккупации" полуострова. Он напомнил, что Российская Федерация располагает мощными вооруженными силами.
Аксенов заявил, что власти Украины по-прежнему рассматривают Крым как территорию без людей, полностью игнорируя желания жителей полуострова.
По мнению главы Крыма, любые планы "деоккупации" по трем причинам останутся пустым сотрясанием воздуха. Во-первых, из-за отсутствия "оккупации", во-вторых, в связи с категорическим нежеланием крымчан быть "с Украиной", а в-третьих, по причине мощи вооруженных сил РФ.
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