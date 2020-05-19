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Наталья Сергунина: «Ночь в музее» собрала в онлайн около 850 тыс человек

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Сергунина: «Ночь в музее» собрала в онлайн около 850 тыс человек
Ночь в музее, фото: соцсети

События московской «Ночи в музее», прошедшей в этом году в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, посмотрели около 850 тысяч человек. Соответствующую информацию озвучила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Как отметила Сергунина, перевод мероприятий «Ночи в музее» в онлайн позволил существенно расширить аудиторию. По сравнению с прошлогодней акцией прирост составил более 300 тысяч человек.

В рамках «Ночи в музее - 2020» провели прямые трансляции и продемонстрировали заранее подготовленную программу свыше 50 культурных площадок Москвы. Присоединиться к мероприятиям можно было 16 мая на их сайтах и страницах в соцсетях.

Самой востребованной площадкой акции оказался Мемориальный музей космонавтики. Виртуальными гостями мероприятия «60-е: наш космический квартирник» стали 114 тысяч человек. В онлайн-батле «Космос vs фантастика» приняли участие 108 тысяч интернет-пользователей.

Семейный театральный фестиваль «Город в окне», организованный Музеем Москвы, посмотрели почти 75,5 тысяч человек, выставку Музея Булгакова «Комикс “Мастер и Маргарита”. Михаил Булгаков в “бумажном кино”» - около 62 тысяч.

Ранее власти столицы сообщили, что в библиотеке Московской электронной школы доступны свыше миллиона учебных материалов.

ГБ

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