Анастасия Ракова: Свыше миллиона материалов доступно в библиотеке «МЭШ»

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16 мая 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В библиотеке Московской электронной школы доступны свыше миллиона учебных материалов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«В период эпидемии коронавирусной инфекции для того чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла Московская электронная школа - уже знакомый и удобный ресурс. В Московской электронной школе собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов», - сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали 1 тыс 430 педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.

Учителя из Москвы, регионов России и зарубежных стран могут не только пользоваться электронными учебными материалами, но и добавлять в Московскую электронную школу собственный оригинальный образовательный контент, который после одобрения модераторов становится доступным для всех школьников и учителей. Библиотеку наполняют также крупнейшие издательства и ведущие IT-компании.