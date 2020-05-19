У скончавшегося в Саратовской области младенца подтвердили коронавирус

В региональном оперативном штабе Саратовской области сообщили, что результат исследования на COVID-19 шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, оказался положительным.
«Патологоанатомическим исследованием диагноз двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, подтвержден», – говорится в сообщении.
Накануне в ходе заседания оперштаба вице-губернатор Александр Стрелюхин отметил, что эта смерть требует отдельного расследования.
Также сообщается, что ребенок родился с маленьким весом, его родители входят в категорию социального риска.
Ранее сообщалось, что в Карелии скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией.