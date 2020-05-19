У скончавшегося в Саратовской области младенца подтвердили коронавирус

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19 мая 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

В региональном оперативном штабе Саратовской области сообщили, что результат исследования на COVID-19 шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, оказался положительным.

«Патологоанатомическим исследованием диагноз двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, подтвержден», – говорится в сообщении.

Накануне в ходе заседания оперштаба вице-губернатор Александр Стрелюхин отметил, что эта смерть требует отдельного расследования.

Также сообщается, что ребенок родился с маленьким весом, его родители входят в категорию социального риска.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией.