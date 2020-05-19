В Карелии скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией

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19 мая 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

Врачи. Фото: Pixabay

19 мая в Карелии зафиксирована вторая смерть пациента, у которого ранее диагностировали коронавирус. Погибшей оказалась 83-летняя женщина, которая проходила лечение в госпитале ветеранов в Петрозаводске.

Сообщается, что у пожилой женщины были хронические заболевания: ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность, на фоне которых развился коронавирус с пневмонией.

Первый смертельный случай произошел в Карелии 11 мая, тогда в Петрозаводске скончался 69-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии и был подключён к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области скончался восьмой пациент с диагнозом коронавирусная инфекция.