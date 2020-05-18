В Астраханской области скончался восьмой пациент с диагнозом коронавирусная инфекция

В Астраханской области зафиксирован очередной летальный случай от коронавирусной инфекции.
По данным областного Минздрава, 18 мая скончалась 64-летняя пациентка из периферийного поселка.
Сообщается, что женщина поступила в больницу 10 мая с пневмонией, у нее оказался ряд серьезных сопутствующих заболеваний.
«Новая коронавирусная инфекция была подтверждена КТ, восемь суток пациентка провела в реанимации», – говорится в сообщении Минздрава.
Таким образом, на 18 мая в Астраханской области 8 умерших с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что власти Астраханской области планируют выводить регион из карантина.