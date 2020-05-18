В Астраханской области скончался восьмой пациент с диагнозом коронавирусная инфекция

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18 мая 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

В Астраханской области зафиксирован очередной летальный случай от коронавирусной инфекции.

По данным областного Минздрава, 18 мая скончалась 64-летняя пациентка из периферийного поселка.

Сообщается, что женщина поступила в больницу 10 мая с пневмонией, у нее оказался ряд серьезных сопутствующих заболеваний.

«Новая коронавирусная инфекция была подтверждена КТ, восемь суток пациентка провела в реанимации», – говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, на 18 мая в Астраханской области 8 умерших с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области планируют выводить регион из карантина.