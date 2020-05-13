Власти Астраханской области планируют выводить регион из карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan.su

Документы. Фото: сайт Госдума РФ

13 мая астраханские власти обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить снять введенные в регионе ограничения.

На днях глава региона Игорь Бабушкин сообщил, что снимать ограничения с предприятий сферы услуг начнут только тогда, когда коэффициент распространения COVID-19 будет меньше единицы.

В настоящее время все показатели, в том числе и наличие свободных койко-мест в ковид-госпиталях, говорят о том, что область находится в так называемой зеленой зоне. Это и стало поводом для обращения в Роспотребнадзор.

Сообщается, что за прошедшие сутки в Астраханской области зафиксировано 45 новых зараженных – это средняя цифра ежедневного прироста за последнюю неделю.

Ранее сообщалось, что жителям Воронежской области разрешили гулять на улице.