Жителям Воронежской области разрешили гулять на улице

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13 мая 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru

Вокзал в Воронеже. Фото: Pixabay

Губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции до 31 мая. Соответствующий указ глава региона подписал 13 мая.

В области продолжат действовать практически все ограничения, включая самоизоляцию и закрытие ТЦ, фитнес-центров, кинотеатров, кафе и ресторанов.

Между тем, власти предусмотрели некоторые послабления. В частности, получили право работать автосалоны и автомагазины, организации по предоставлению бытовых услуг, ветеринарные клиники и частные медицинские центры.

«Контроль над соблюдением масочного режима несут предприятия и организации, в чьих объектах он предписан. То есть, транспортные компании, офисные центры, продуктовые магазины и так далее», – заявил Гусев.

Населению области разрешили гулять при соблюдении дистанции не менее 1,5 м, а также индивидуально заниматься спортом. Кроме этого, обращаться за медицинской помощью теперь разрешено не только в экстренных случаях.

Ранее сообщалось, что в Заполярье могут вернуть режим самоизоляции из-за нарушения масочного режима.