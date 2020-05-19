Синоптики предсказали теплый конец июня в столичном регионе

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19 мая 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

лес, pixabay.com

Специалисты Гидрометцентра России утром во вторник сообщили хорошую новость для жителей и гостей Москвы и Московской области. Специалисты пообещали гражданам теплую погоду в конце первого месяца лета.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина уточнила, что в Москве и Подмосковье в начале июня в среднем ожидается до плюс 15,6 градуса по Цельсию, но уже к концу месяца столбики термометров будут показывать плюс 20 градусов, передает kp.ru.

Согласно последним данным, в ночное время в первый месяц лета температура будет достигать плюс 10 градусов.