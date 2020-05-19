Московские таксисты посчитали, во сколько им обходится дезинфекция машин

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19 мая 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Такси. Фото: Pixabay

В Москве таксист ежемесячно тратит более 7 тысяч рублей на покупку средств дезинфекции салона и индивидуальной защиты.

По словам председателя Московского профсоюза таксистов Николая Кодолова, государство не обеспечивает таксистов этими средствами.

По расчетам профсоюза, на эту сумму водитель закупит одноразовые маски (из расчета 3 штуки в день – это 3 тысячи рублей), перчатки (из расчета две пары в день – 800 рублей), дезинфицирующие салфетки (более 3,5 тысяч рублей). Расчет сделан на 20 рабочих дней.

Кроме этого, некоторые водители устанавливают перегородки между пассажирским и водительским сиденьем, которые обходятся примерно в 2,5-2,8 тысячи рублей, а также приобретают антисептики для рук.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси.