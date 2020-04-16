Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси

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16 апреля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Медработники получат возможность бесплатно ездить на такси до места работы и обратно, фото соцсети

Медработники получат возможность бесплатно жить в столичных гостиницах и ездить на такси до места работы и обратно. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета. Постановление правительства Москвы по данному вопросу 16 апреля 2020 года подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проживающих в отелях медработников обеспечат «максимально комфортными условиями для отдыха и восстановления, включая двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и другие». Также подчеркивается, что данная мера позволит оградить родных и близких медиков от риска заражения коронавирусной инфекцией.

«Для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности, расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы», - пояснили в пресс-службе.

Также уточняется, что в программе временного расселения медицинских работников примут участие около 20 городских гостиниц и четыре-пять служб такси.

«Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля сего года. На сегодня размещено уже более 500 человек», - заключили в мэрии.