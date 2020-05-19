Власти Уфы отменили бесплатный проезд по речным переправам для пенсионеров и учащихся

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19 мая 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru

Мэрия Уфы. Фото: официальный сайт администрации Уфы.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин подписал постановление, лишающее пенсионеров, школьников и студентов бесплатного проезда на речных переправах.

В документе говорится, что за наличный расчет проезд в одну сторону составит 20 рублей, за безналичный – 15 рублей. Столько же придется заплатить за ребенка от 5 до 10 лет. Взрослый билет обойдется в 30 рублей, бесплатным проезд остается только для детей до 5 лет.

Темп временем, часть населения в Башкирии снова уходит на режим самоизоляции. Это касается граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.