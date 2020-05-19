Власти Уфы отменили бесплатный проезд по речным переправам для пенсионеров и учащихся

Мэр Уфы Ульфат Мустафин подписал постановление, лишающее пенсионеров, школьников и студентов бесплатного проезда на речных переправах.
В документе говорится, что за наличный расчет проезд в одну сторону составит 20 рублей, за безналичный – 15 рублей. Столько же придется заплатить за ребенка от 5 до 10 лет. Взрослый билет обойдется в 30 рублей, бесплатным проезд остается только для детей до 5 лет.
Темп временем, часть населения в Башкирии снова уходит на режим самоизоляции. Это касается граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Ранее власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.