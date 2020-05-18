Медицина для «своих»: Управление делами Президента игнорирует решения Правительства

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18 мая 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

C 2014 года правительство РФ запрещает закупки иностранного оборудования, расходных материалов и препаратов для российской медицины. Такие меры объясняются необходимостью поддержки отечественного производителя. В то же время медицинские учреждения, находящиеся под ведомством Управделами президента (УДП), зачастую оснащаются импортным.

Только весной этого года для нужд ЦКБ закупили:

- итальянский рентгеновский аппарат за 52,5 млн и японский рентгенодиагностический комплекс за 48,9 млн;

- навигационную электрофизиологическую систему производства США за 40,8 млн;

- немецкий «анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический» за 37 млн; сделанный в Сингапуре операционный микроскоп за 36 млн;

- две французские цифровые ангиографические рентгеновские системы на 189,5 млн;

- немецкую эндоскопическую стойку для проведения абдоминальных, гинекологических и оториноларингологических операций — 20,6 млн и эндоскопическую стойку с кольпоскопом (укомплектовано оборудованием производства Великобритании, Германии, Тайваня, Чехии и Японии) — 17,3 млн;

- индийский навигационный аппарат для позиционирования инструментов — 25 млн;

- видеоэндоскопический центр, укомплектованный американским и японским оборудованием, за 21,8 млн;

- системы ультразвуковой диагностики из CША и Австрии — 11,3 и 14 млн соответственно;

- немецкий аппарат «искусственная почка» за 11,3 млн; японское оборудование для отделения гемодиализа — за 6,29 млн.

Перечень закупленного оборудования и мединструментов иностранных производителей можно долго продолжать.

Имеющим доступ к кремлевским благам без задержек можно сделать тест на коронавирус и узнать результат. Соответствующие услуги УДП закупает с начала весны.

Комплексный подход к поддержанию здоровья тела и духа демонстрирует кремлевская здравница «Дагомыс» - для ее постояльцев в разгар коронавируса приобретаются ликеры и аперитивы почти на 1 млн руб. Цена этой закупки сопоставима с приобретением трех портативных аппаратов ИВЛ с увлажнителем и монитором производства Германии. Контракт на поставку до конца года 84 таких аппаратов (на общую сумму 27,72 млн руб.) заключила на прошлой неделе петербургская городская больница Святого Георгия, где 12 мая после возгорания российского аппарата ИВЛ погибли пять человек.