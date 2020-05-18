Карелова прокомментировала ситуацию с выплатами медикам в регионах

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18 мая 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер СФ Галина Карелова. Фото: сайт СФ

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание, что в некоторых субъектах Федерации врачи и медицинский персонал получили доплаты меньше положенной суммы.

«Проблемы есть даже в тех регионах, где инфекция наиболее распространена, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни. Выплаты за апрель получили меньше половины медицинских работников, поскольку они начислялись не за всю смену, а исходя из количества отработанных часов», – сказала сенатор.

По ее словам, необходимо контролировать ситуацию и с предоставлением дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, которые борются с пандемией, причем, как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Врачи и медперсонал получат положенную финансовую поддержку в полном объеме. Они днями не выходили из инфекционного отделения, ежеминутно рискуя своим здоровьем. Медицинские работники должны получить положенные им выплаты в кратчайшие сроки», – добавила Карелова.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области прокуратура нашла нарушения в начислениях доплат медикам.