Жесткие ограничения из-за коронавируса ввели в трех населенных пунктах Сургутского района

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18 мая 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: in-news.ru

Фото: Pixabay

Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комаровая. Общее число заболевших коронавирусом в этих трех территориях составляет 80 процентов от общего числа подтвержденных во всем муниципалитете, где зарегистрировано 316 случаев.

Согласно постановлению, приостановлена работа детских садов, организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению, магазинов, которые осуществляют розничную торговлю непродовольственными товарами, за исключением тех, что являются товарами первой необходимости.

Кроме этого, вводятся ограничения по одновременному нахождению в помещениях – в одной комнате организации могут быть не более 10 человек, при этом они обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и быть в защитных масках. Населению запрещены прогулки с детьми.

Ранее губернатор Свердловской области заявил о вспышке коронавируса среди сотрудников логистической компании.