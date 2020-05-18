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Шугалею предъявили обвинение

, 19:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: РИА Новости

Шугалею предъявили обвинение
Самер Суэйфан с Максимом Шугалеем на стоп-кадре видео

В Ливии предъявлено обвинение группе российских социологов. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.

Генпрокуратура Правительства национального согласия (ПНС) предъявила обвинение Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Россиян обвиняют в попытке вмешаться в грядущие выборы.

Группа Шугалея занималась в Ливии социсследованиями. Самер Суэйфан был переводчиком. Они оба были схвачены после встречи с Сейф аль-Исламом Каддафи, сыном бывшего лидера Ливии.

Судьба группы легла в основу художественного фильма «Шугалей». Он был показан 1 мая в эфире российского ТВ.

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