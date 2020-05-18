Рамзан Кадыров решил помочь Палестине разговеться в Рамадан

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18 мая 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Рамзан Кадыров

Власти Чечни направили в Палестину более 10 000 продуктовых наборов для нуждающихся мусульман. Поставка гуманитарной помощи проводится в рамках акции "Разговение постящегося", об этом попросил президент Палестины.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, более 10 тысяч нуждающихся палестинских семей получат продовольственную помощь. Теперь они смогут "совершить полноценное разговение в этот священный для всех мусульман месяц Рамадан", - отметил Кадыров.

Продукты из Чечни - первый этап помощи от властей этой республики и лично от Рамзана Кадырова.