Росприроднадзор не имеет доступа к реальным данным о загрязнении воздуха в городах

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18 мая 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Только по официальным данным, загрязнение воздуха в городах России ежегодно приводит к дополнительным 40–50 тысячам смертям. Поручение Владимира Путина о снижении загрязнения воздуха в 12 самых неблагополучных городах к 2024 году правительству РФ едва ли удастся выполнить. Проблема усложняется отсутствием доступа к объективной экологической информации.

По поручению ответственной за экологию вице-премьера Виктории Абрамченко, Росприроднадзор (РПН) во время карантина с 29 апреля по 8 мая провел измерения качества воздуха в 12 самых грязных городах России. Федеральный проект «Чистый воздух» требует снижения загрязнений атмосферы в них с 2019 по 2024 год на 22%. Однозначных выводов на основании полученных данных чиновникам сделать не удается.

Анализ должен был позволить Минприроды, Росприроднадзору и региональным властям до 15 мая актуализировать комплексные планы по снижению уровня загрязнения воздуха в этих городах. Чаще всего данные подтверждают превышение нормативов по тем веществам, которые относятся к промышленным выбросам. Отмечается, что предприятия целенаправленно снижали выбросы в то время, когда регулятор проводил замеры.

«У всех компаний есть свой мониторинг, и Росприроднадзор хотел бы получить к нему доступ - исключительно в рамках своей компетенции. То есть только к тем данным, которые позволят оценить состояние вреда на окружающую среду», - сообщает РПН. Постоянный надзор за объектами I категории «позволит предприятиям самим в режиме реального времени контролировать свои выбросы и даст возможность доведения до жителей городов реальной картины, а не формируемой за счет отчетов природопользователей».

Проблема заключается в том, что реформа экологического промышленного регулирования, запущенная в 2010 году, предполагает: компания, отнесенная к I категории, может начать представлять регулятору данные инструментального контроля загрязнений лишь через четыре года после получения комплексного экологического разрешения (КЭР), основанием для выдачи которого среди прочего является план компании по снижению нагрузки на природную среду и достижение, в том числе, санитарно-гигиенических нормативов. В настоящее время лишь 17 из 300 компаний I категории получили КЭР - они обязаны это сделать, согласно текущим требованиям, до 2025 года. Соответственно, доступ регулятора к объективным данным о промышленных выбросах, сбросах и отходах может появиться не раньше 2029 года.