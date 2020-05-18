Камень преткновения. Правительство исключило из документа о выплатах медикам фразу - за «фактически отработанное время»

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18 мая 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство РФ исключило из документа о дополнительных выплатах медикам, борющимся с коронавирусом, фразу за «фактически отработанное время». Ранее Мишустин попросил впредь использовать формулировки, исключающие возможность двойного толкования.

«Что мы видим по факту, поручение президента и правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. И к чему это привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, где-то минуты», - заявил премьер.

Врачи по всей стране стали записывать видеообращения с требованием выплатить им компенсации. По словам медиков, многие из них до сих пор не получили стимулирующие выплаты за работу с COVID-пациентами, кто-то получил надбавки за отработанные часы.

"Я, что, поручал часы считать? Было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты», - жестко отреагировал и президент.