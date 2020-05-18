В России наметился выход на плато коронавируса

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18 мая 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

график новых диагнозов COVID-19 с ресурса Worldometers

Похоже, ситуация в России с коронавирусом сумела стабилизироваться. Пока пандемия еще бушует, но график новых заболеваний начал снижаться. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне российские врачи диагностировали 9 709 новых случаев заболевания COVID-19. Показатель очень высокий, но в контексте ситуации в РФ, он скорее подает надежду на выход из инфекционного кризиса. Это количество меньше 11 656 диагнозов, которые были установлены неделю назад.

С 11 мая началось снижение количества новых диагнозов. Это видно по графику. Получившаяся фигура похожа на сформировавшееся плато.

В таких случаях говорят, что нужно три раза сплюнуть через левое плечо. Хотя власти говорят о том, что ситуация непростая, но похоже пандемия начинает в России начинает отступать.