Представители каких профессий стали зарабатывать больше в пандемию COVID-19

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18 мая 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

pixabay.com, деньги

С начала пандемии заработная плата в некоторых сферах значительно увеличилось, а для ряда специальностей рост оказался почти двукратным, показали итоги исследования крупного рекрутингового агентства.

Например, работодатели готовы предложить вдвое больший заработок, чем платили в феврале, упаковщикам (62 тысячи рублей). Также возрос спрос на работу поваров, чей заработок вырос на 90 процентов, до 68,4 тысячи рублей. Разнорабочие теперь получают на 60 процентов больше (51,7 тысячи рублей).

Представители таких профессий, как слесарь-ремонтник, комплектовщик, укладчик-комплектовщик и грузчик, также стали зарабатывать больше. При этом растут не только зарплаты, но и спрос на таких сотрудников.