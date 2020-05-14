Можно ли понижать зарплату при переводе сотрудников на удаленную работу

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14 мая 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Девушка работает за ноутбуком. Фото: pixabay.com

В Роструде объяснили, может ли работодатель уменьшить заработную плату сотрудника, если тот работает удаленно. В ведомстве отметили, что при переходе на новый режим работодатель определяет график и объемы рабочих задач.

Если сотрудник работает полный рабочий день и выполняет все рабочие задания, то начальство не вправе снижать ему зарплату, сообщили в Роструде. Также руководство обязано обеспечить работников всеми необходимыми техническими средствами.

«Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства», - подчеркнули в ведомстве.