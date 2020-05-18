Коронавирус не пройдет. В Нижнем подготовили план выхода из карантина: пункт №1 – установить камеры в парикмахерских

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Выхода из карантина с нетерпением ждут все россияне, но главная опасность – не нарваться на новый виток заражения. В Нижегородской области серьезно подготовились к возможной опасности.

Чиновники разработали целый план выхода из режима изоляции и поскольку одним из первых вернуться к работе разрешат салонам красоты и парикмахерским, то решено во всех помещениях установить подключенные к государственной системе камеры наблюдения с возможностью видеоанализа в прямом эфире. Губернатор области Глеб Никитин убежден, что это позволит повысить безопасность как сотрудников, так и их клиентов. Коронавирус не пройдет!

В Сети уже отреагировали на столь необычное предложение главы региона и решили, что первой под камерами процедуру глубокой депиляции стоит пройти именно его супруге.