В Саратовской области за минувшие сутки скончались семь пациентов с COVID-19

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18 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Саратовской области за минувшие сутки скончались 7 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.

Известно, что всего в регионе лабораторно подтвержден 1871 случай заражения COVID-19, в том числе 117 за последние сутки. С начала пандемии скончались 32 пациента, выздоровели 463.

Замминистра уточнил: еще 28 жителей с коронавирусной инфекцией в области умерли от иной тяжелой патологии.

Сейчас 717 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении, у 597 из них пневмония, в том числе 91 пациент находится на кислородной поддержке.

Ранее сообщалось: медработники Курганской области получили первые выплаты за работу с ковид-больными.