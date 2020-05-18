Медработники Курганской области получили первые выплаты за работу с ковид-больными.
Медицинские работники Курганской области получили стимулирующие федеральные выплаты за работу с больными COVID-19 за март и апрель. Общая сумма составила около 8,5 млн рублей.
В региональном департаменте здравоохранения медикам предложили звонить на горячие линии в случае возникновения каких-либо вопросов.
Ранее сообщалось, что в Иркутске врачи «скорой» записали видео, где пожаловались на невыплату обещанных президентом надбавок за работу во время пандемии.