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Медработники Курганской области получили первые выплаты за работу с ковид-больными

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: oblast45.ru

Медработники Курганской области получили первые выплаты за работу с ковид-больными
Врачи. Фото: Pixabay

Медработники Курганской области получили первые выплаты за работу с ковид-больными.

Медицинские работники Курганской области получили стимулирующие федеральные выплаты за работу с больными COVID-19 за март и апрель. Общая сумма составила около 8,5 млн рублей.

В региональном департаменте здравоохранения медикам предложили звонить на горячие линии в случае возникновения каких-либо вопросов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске врачи «скорой» записали видео, где пожаловались на невыплату обещанных президентом надбавок за работу во время пандемии.

ДВа

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