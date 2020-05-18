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18 мая 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: oblast45.ru

Врачи. Фото: Pixabay

Медработники Курганской области получили первые выплаты за работу с ковид-больными.

Медицинские работники Курганской области получили стимулирующие федеральные выплаты за работу с больными COVID-19 за март и апрель. Общая сумма составила около 8,5 млн рублей.

В региональном департаменте здравоохранения медикам предложили звонить на горячие линии в случае возникновения каких-либо вопросов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске врачи «скорой» записали видео, где пожаловались на невыплату обещанных президентом надбавок за работу во время пандемии.