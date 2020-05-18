В Новосибирской области во многих регионах спрогнозировали высший уровень пожарной опасности

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18 мая 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Лесной пожар. Фото: pixabay.com

Известно, что в ряде регионов Новосибирской области прогнозируется высший уровень пожарной опасности из-за жары и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Отмечается: по прогнозам синоптиков, с 18 по 21 мая сохранится преимущественно сухая и жаркая погода около 30 градусов тепла, что с порывами ветра способствует повышенному риску возникновения очагов природных пожаров. Однако незначительные осадки не окажут существенного влияния на обстановку.

Пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Барабинского, Здвинского, Карасукского, Купинского, Сузунского, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов.

Ранее сообщалось: в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который после ссоры с сожительницей ранил ножом двух несовершеннолетних детей.