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Ирригатор: маркетинг или необходимость

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Ирригатор: маркетинг или необходимость
фото: соцсети

Врач-стоматолог, хирург-ортопед клиники «Dental opera» и кандидат медицинских наук Рамиль ИСКЕНДЕРОВ рассказал «АН», что такое ирригатор и зачем он нужен.

Ирригатор — это устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из труднодоступных мест и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.

«Ирригатор не заменяет регулярную чистку зубной щеткой, – отмечает Искендеров, – но зубная щетка не может удалить весь налёт на зубах. Бактериальный налет скапливается в межзубных промежутках, на участках, которые недоступны для щетинок щетки. Ирригатор завершает работу зубной щетки. Жидкость под напором проникает в эти зоны, вымывая остатки налёта. Было проведено исследование, в котором было доказано, что ирригатор удаляет налёт в межзубных промежутках эффективнее зубной нити.

Незаменим ирригатор во время ношения ортодонтических конструкций (брекет системы и др.) для ухода за ортопедическими конструкциями (коронки, мостовидные протезы и т.д.) При наличии имплантов-под ними много труднодоступных мест, которые невозможно очистить зубными щеткой, нитью и ёршиками. Ирригатор так же проводит оздоравливающий массаж десен, улучшая кровообращение и снижая кровоточивость дёсен при гингивите».

Таким образом, невозможно провести гигиену полости рта зубной щеткой и зубной нитью так же эффективно, как при использовании ирригатора. Но, к сожалению, у большинства россиян применение ирригатора пока не вошло в ежедневную практику.

АОл

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