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Почему услуги стоматолога так дорого стоят и как сэкономить

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Почему услуги стоматолога так дорого стоят и как сэкономить
фото: соцсети

Врач-стоматолог, хирург-ортопед клиники «Dental opera» и кандидат медицинских наук Рамиль ИСКЕНДЕРОВ рассказал «АН» из чего складывается стоимость лечения зуба и нужно ли на этом экономить.

«Современные пломбировочные материалы, препараты для местной анестезии, другие лекарства — все это стоит немалых денег, – отмечает Искендеров. – И, конечно, закладывается в цену.

Стоимость действительно хорошего оборудования, того же стоматологического кресла, в котором и пациенту будет комфортно, и врачу — удобно лечить, сопоставима со стоимостью автомобиля.

Для полноценного и эффективного функционирования стоматологической клиники требуется большой штат: ассистенты, технические работники, администраторы, врачи разных специальностей. А хороший специалист в любом деле – стоит дорого.

Квалифицированные врачи, идущие в ногу со временем, вкладывают в свое образование огромные деньги. Изучая новые технологии, работу с современными материалами и многое другое, посещают различные курсы и мастер-классы не только на территории их проживания, но и за рубежом».

И какой же вывод может вытекать из всего вышесказанного? Вопрос риторический. Услуги профессионала, работающего в хорошей клинике, не могут стоить дешево.

Именно поэтому не стоит откликаться на предложения клиник, обещающих вылечить вам все зубы «почти даром» – вас ожидает либо обман, либо неквалифицированное лечение, после которого состояние здоровья может только ухудшиться.

Но, на лечении зубов все же можно сэкономить. И тут, совершенно уместно вспомнить избитую, но абсолютно справедливую мысль: профилактика заболеваний дешевле лечения.

«Нужно следить за гигиеной полости рта и раз в полгода ходить на прием к стоматологу, – говорить Рамиль. – Поверьте, профессиональная чистка зубов, профилактический осмотр и лечение небольшого кариеса обойдется вам в несколько раз дешевле, чем устранение более серьезных проблем. Своевременное посещение позволит контролировать состояние своего здоровья».

АОл

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